U. Española se impone a D. Recoleta en el Santa Laura y entra en zona de playoffs en el Ascenso

En el cierre de la fecha 17 de la Liga de Ascenso, Unión Española se hizo respetar en el estadio Santa Laura y derrotó por un ajustado 2-1 a Deportes Recoleta, para encaramarse a la parte alta de la Liga de Ascenso.

Después de una primera fracción sin emociones, el elenco de colonia abrió el marcador a través de Mitchell Wassenne (50'), pero el cuadro "textilero" emparejó rápidamente las cifras gracias a Roberto Riveros (52').

No obstante, la alegría no le duraría mucho tiempo a la visita, ya que los pupilos de Ronald Fuentes recuperaron la ventaja por medio de Andrés Vilches (64'), sentenciando su victoria.

Con este resultado, los hispanos ingresaron a zona de playoffs instalándose en el sexto puesto con 25 puntos. El conjunto albiazul, en tanto, se quedó en la décima posición con 22 unidades.

Este domingo a las 12:30 horas, Unión Española visitará a Magallanes, mientras que Deportes Recoleta enfrentará a Deportes Puerto Montt ese mismo día pero a las 15:00.

(Imagen: @UEoficial)

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