U. Española se impone a D. Recoleta en el Santa Laura y entra en zona de playoffs en el Ascenso

El equipo hispano se impuso en el estadio Santa Laura con goles de Mitchell Wassenne y Andrés Vilches. Con este triunfo, alcanzaron el sexto lugar de la Liga de Ascenso.
En el cierre de la fecha 17 de la Liga de Ascenso, Unión Española se hizo respetar en el estadio Santa Laura y derrotó por un ajustado 2-1 a Deportes Recoleta, para encaramarse a la parte alta de la Liga de Ascenso.
Después de una primera fracción sin emociones, el elenco de colonia abrió el marcador a través de Mitchell Wassenne (50'), pero el cuadro "textilero" emparejó rápidamente las cifras gracias a Roberto Riveros (52').
No obstante, la alegría no le duraría mucho tiempo a la visita, ya que los pupilos de Ronald Fuentes recuperaron la ventaja por medio de Andrés Vilches (64'), sentenciando su victoria.
Con este resultado, los hispanos ingresaron a zona de playoffs instalándose en el sexto puesto con 25 puntos. El conjunto albiazul, en tanto, se quedó en la décima posición con 22 unidades.
Este domingo a las 12:30 horas, Unión Española visitará a Magallanes, mientras que Deportes Recoleta enfrentará a Deportes Puerto Montt ese mismo día pero a las 15:00.
(Imagen: @UEoficial)
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