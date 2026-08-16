Independiente oficializa la contratación de Franco Calderón desde Universidad de Chile

Independiente de Avellaneda oficializó este domingo la contratación del zaguero argentino Franco Calderón, perteneciente a Universidad de Chile.

Mediante una publicación en sus redes sociales, los Diablos Rojos dieron la bienvenida al defensor y se detallaron los montos y plazos de la contratación: la U cedió al futbolista con un cargo de 120 mil dólares y una opción de compra del 80 por ciento del pase por un millón 200mil dólares.

Calderón sale de Universidad de Chile en un momento de baja consideración en el club.

Calderón, de hecho, no ha sido muy considerado por el DT Fernando Gago desde que llegó a la banca azul, e incluso él mismo dio el pase para la llegada de otro defensor central, Igor Lichnovsy.

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