Colo Colo iguala ante O'Higgins y cede terreno previo al Superclásico

Colo Colo tenía amarrado el triunfo ante O’Higgins en el Monumental. Al menos, teóricamente porque el cuadro celeste le había complicado el encuentro antes de que Javier Correa le diera la ventaja parcial.

Por eso es que dolió el empate (2-2) -el primero de los albos en la Liga de Primera 2026- que sentenció un cabezazo de Arnaldo Castillo en los descuentos tras un córner.

Claro, los albos siguen siendo punteros y con una ventaja apreciable con su escolta, Universidad de Chile. Pero el próximo domingo ambos se ven las caras en el Estadio Nacional y ese partido podría revertir tendencias.

Pero será en el futuro. En lo que pasó en el Monumental hubo varios aspectos que ya se han repetido en los partidos de la escuadra que dirige Fernando Ortiz.

Los celestes, que se están reacomodando como equipo tras las partidas de sus de sus mejores figuras del año -Francisco González y Martín Sarrafiore- se vieron mejor la primera media hora contando con las arremetidas de Bastián Yáñez por la izquierda, el siempre pesado ataque de Castillo por el medio y el constante ir y venir de Ignacio Schor por la franja derecha, situaciones que nuevamente, como ante Everton y Unión La Calera, dejaron entrever desbarajustes en el mano a mano de los defensores albos.

Poco a poco, Colo Colo pudo salir del embrollo y ya al finalizar el primer tiempo si bien no había logrado vulnerar a Omar Carabalí, al menos dieron la impresión de que cuando el rival le entregaba la pelota, tenía la capacidad de generarse espacios.

Pero la tarea nunca le fue simple a los albos. O’Higgins dio un temprano golpe al inicio de la segunda etapa y aunque logró empatar casi de inmediato, empezó a jugar contra la desesperación por el triunfo que pareció alargarse al infinito luego de que Arturo Vidal perdiera un lanzamiento penal.

Pero cayó el gol de Javier Correa. Y parecía que todo estaba listo.

Pero no. Llegó el cabezazo de Castillo, ese que seguramente va a resonar en la semana previa el Superclásico. El 200.

Colo Colo (2)

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal (Rodrigo Catalán, 89’), Joaquín Sosa; Tomás Alarcón; Jayson Rojas, Álvaro Madrid (Lautaro Pastrán, 62’), Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández (Iván Román, 83’); Maximiliano Romero (Javier Correa, 62’). DT: Fernando Ortiz.

O’Higgins (2)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo (Nicolás Garrido, 46’), Miguel Brizuela, Luis Pavez; Juan Leiva, Tomás Avilés (Martín Maturana, 68’); Ignacio Schor (Rodrigo Godoy, 46’), Bryan Rabello (Santiago Toloza, 78’), Bastián Yáñez (Walter Bou, 80’); Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Liga de Primera (Fecha 19).

Estadio: Monumental.

Goles: Bastián Yáñez (O’H, 46’), Leandro Hernández (CC, 50’), Javier Correa (CC, 76’) y Arnaldo Castillo (O´H, 93’).

Incidencias: Arturo Vidal (CC, 58’) perdió un penal (pegó en el travesaño).

Público: 38.938 personas.

Árbitro: Fernando Véjar.

PURANOTICIA