Concón National cae de visita ante Trasandino en Los Andes

Este domingo, Concón National no pudo mantener el ritmo y cayó ante Trasandino en Los Andes. Si bien los Aurinegros comenzaron el encuentro superando a su rival, gracias a un gol de Luis Vargas en el minuto 23 minutos, todo se derrumbó en los minutos siguientes.

Lo anterior, debido a que por parte de Trasandino apareció Ignacio Parada, quien anotó en el arco rival en los minutos 47 y 51 del encuentro.

Por otro lado, la expulsión de Gonzalo Santelices en el minuto 63 dejó un tanto débil al conjunto conconino, quienes finalmente fueron ampliamente superados en el minuto 86 con un gol de Matías Coronado.

Con este resultado, Concón National se instaló como colista de la liguilla de ascenso que recién comienza.

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