U. Española consiguió un agónico empate ante Cobreloa por la séptima fecha de la Liga de Ascenso

Con un cruce entre dos escuadras históricas del balompié nacional, Unión Española y Cobreloa, se dio el vamos este viernes a la séptima fecha del torneo de la Primera B.

Las anotaciones del compromiso se hicieron esperar hasta la segunda mitad, culminando con una paridad de 1 a 1 entre el elenco loíno y la escuadra hispana sobre el césped del estadio Santa Laura.

La apertura de la cuenta fue obra de Álvaro Delgado a los 48', quien mandó el balón al fondo de la red a través de un lanzamiento penal a favor de los nortinos. El panorama se volvió aún más adverso para el conjunto de colonia cuando el reloj marcaba los 78', momento en que sufrieron la expulsión de Rodrigo Vásquez.

Pese a la desventaja numérica, los dueños de casa no bajaron los brazos. Fue así como a los 82', Andrés Vilches capturó un rebote para decretar la igualdad definitiva y sellar el marcador final.

Tras esta repartición de unidades, Cobreloa se mantiene como líder de la tabla de posiciones de la Primera B al sumar 15 puntos. No obstante, su condición en la cima podría ser alcanzada por Deportes Puerto Montt, siempre y cuando este sábado el equipo sureño logre vencer a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones.

En la otra vereda, el punto obtenido dejó a Unión Española instalada en el undécimo casillero de la clasificación general, acumulando un total de siete unidades.

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