U. Española califica de "absolutamente falsos" los rumores sobre una posible venta del club

Unión Española vive un delicado momento en el fútbol chileno. El cuadro hispano está al borde de descender a la Primera B, lo que se podría sellar en la fecha de este fin de semana de la Liga de Primera.

A eso, se suma que en los últimos días trascendió que el club saldría a la venta, situación que su máximo accionista, Jorge Segovia, estaría meditando.

Frente a este panorama, el conjunto de colonia salió al paso de los rumores y publicó un comunicado para desmentir categóricamente una supuesta venta.

A través de redes sociales, el cuadro de Independencia informó que "las versiones que han circulado en distintos medios y portales de noticias durante los últimos días, respecto a una supuesta venta de la institución, son absolutamente falsas".

"Estas informaciones carecen de sustento y no representan la realidad del club, cuyo compromiso con su proyecto deportivo e institucional se mantiene fuerte", añadió.

Además, agregó que "resulta especialmente lamentable que un medio como El Mercurio difunda información incorrecta y sin respaldo, más aún en una semana en la que todas las energías y la concentración de la institución estarán puestas en conseguir un triunfo este domingo".

