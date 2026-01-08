Matías Palavecino fue presentado como nuevo refuerzo de la UC: "Me gustaría dejar huella, hacer historia"

Matías Palavecino fue presentado este jueves como refuerzo de Universidad Católica, elenco al cual llegó con el cartel de haber sido una de las grandes figura de Coquimbo Unido en la obtención del título de la Liga de Primera en 2025.

En su primera conferencia de prensa como futbolista del elenco "cruzado", el volante afirmó que "fue una decisión fácil, desde el primer llamado de ellos sentí el interés. Uno quiere tomar las decisiones con calma y me dieron la oportunidad de conocer el recinto, y luego los llamados del 'Tati' (José María Buljubasich, gerente deportivo) fueron muy importante para tomar la decisión".

Sobre los desafíos planteados en el cuadro precordillerano, el trasandino sostuvo que "tenemos en pocos días más la Supercopa y no es menor poder quedar en la historia en dos partidos. Espero estar a la altura y dejar a Católica en lo más alto. Ojalá poder replicar el título de Coquimbo acá".

En la misma línea, el rosarino indicó que "con Coquimbo conseguimos cosas importantes, pero ahora debo enfocarme en el presente, dejar huella y tratar de hacer historia acá, porque sería algo muy lindo".

"Acá hay muchos jugadores de jerarquía, que lograron cosas, yo vengo a a sumar, a aportar lo que hice el año pasado, jugar en el medio, que es donde me siento más cómodo. Venir con medalla pasa asegundo plano, porque me gustaría ponerme una medalla con este club", cerró Palavecino.

