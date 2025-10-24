U. de Concepción derrotó a Temuco y definirá el ascenso a Primera División con Copiapó

Universidad de Concepción tenía la obligación de hacer la tarea para mantener viva su ilusión de ascender a Primera División.

Y lo hizo porque se impuso 3-2 a Deportes Temuco en el estadio Ester Roa y llegó a 52 puntos, los mismos que sumó Copiapó tras igualar 0-0 en Quillota ante San Luis.

Y como si de novela de terror se tratara, el destino quiso que la definición entre los líderes sea en un partido entre ambos a jugarse el próximo sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

Un guión perfecto para el final de la Liga de Ascenso.

Los penquistas, que estaban conscientes de la importancia que tenía para ellos la victoria, comenzaron a hacer la tarea temprano ante los pasivos temuquenses.

De hecho, al minuto de juego los locales se pusieron en ventaja con un remate ajustado de Sebastián Molina. No sólo eso. A los siete minutos, el propio Molina amplió el marcador para Universidad de Concepción, esta vez con un cabezazo tras un córner desde la izquierda donde ningún defensor de Temuco atinó siquiera a hacerle marca.

De ahí para adelante, la escuadra que adiestra Cristian Muñoz manejó el partido a su antojo. Con su ritmo. Al que esencialmente Jeison Fuentealba imprimía. Y parecía que le bastaba porque Temuco, en verdad, no parecía tener mucho para inquietar a su rival.

Pero igual, los de la Novena Región encontraron el descuento antes del término del primer tiempo. Y fue gracias a una “joyita” de Matías Donoso quien recepcionó en forma brillante un centro de Brayan Troncoso para batir a Cristian Campestrini como los que saben pegarle a la pelota.

El gol en contra puso algo de nervio a las huestes los locales. Pero no tanto para nublarlos.

Un nuevo gol -convertido por Iam González a los 64’- le dio a los penquistas el aire necesario para descomprimir el ambiente porque pese a que Temuco poco después (76’) hizo un nuevo descuento por obra de Luis Acevedo, los locales supieron manejar las ansias y, lo más importante para sellar la victoria.

Temuco, en tanto, quedó malherido por la derrota. Con sus 30 puntos a cuestas está aún metido en el grupo de los que podrían descender.

PURANOTICIA