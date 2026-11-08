Universidad de Concepción derrota a O'Higgins por 3-2 y sigue en la lucha por no descender

A falta de tres fechas para el término de la Liga de Primera, la lucha por evitar el descenso está al rojo.

Y por ello los puntos valen oro tal como los que consiguió este domingo Universidad de Concepción al derrotar como local a O’Higgins por 3-2.

La victoria penquista es significativa porque si bien lo mantiene en la penúltima posición, ahora redujo sólo a un punto la diferencia con Cobresal tras la caída de los mineros ante Universidad de Chile.

Y no es todo. Los del Campanil dejaron a O’Higgins todavía en zona de riesgo algo que parecía impensado a principio de año.

Pero Universidad de Concepción tuvo el mérito de golpear cuando se requería

En dos minutos, entre el 38 y el 40 de primer tiempo, los locales remecieron un partido, que no tenía muchas emociones.

Los tantos de Cristhofer Mesías y de la Harol Salgado fueron sacados de una caja mágica invisible que dejaron a los celestes casi noqueados y obligados a buscar una fórmula más efectiva que los carrerones de Bastián Yáñez y el manejo, un tanto lento y previsible, de Ignacio Schor.

Y aquella fórmula la encontró O’Higgins antes del término del primer tiempo con un tiro libre que desvió con la cabeza Esteban Moreira y que abrió expectativas a una lucha de mejor nivel en el segundo tiempo.

Y pareció que los de Rancagua se enrielaba.

A los 71 minutos Tomás Avilés firmó el empate y parecía que ahí el encuentro se abría a favor de O’Higgins.

Pero no. El cuadro penquista sacó la varita y a los 89’ se quedó con una victoria que, más que emotiva, puede ser decisiva.

Universidad de Concepción (3)

Jorge Broun; Moisés González, Osvaldo González, Bastián Ubal, Yerko Oyanedel; Bryan Ogaz (Francisco Herrera, 89’), Christhofer Mesías (Cecilio Waterman, 73’); Jeison Fuentealba; Harol Salgado (Tomás Roco, 73’), Iam González (Pablo Parra, 89’); Rogelio Funes Mori (Facundo Mater, 80’). DT: Cristian Muñoz.

O’Higgins (2)

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, José Movillo (Miguel Brizuela, 67’), Luis Pavez; Ignacio Schor, Tomás Avilés, Felipe Ogaz (Benjamín Pérez, 73’), Bastián Yáñez (Santiago Toloza, 67’); Walter Bou (Thiago Vecino, 67’); Esteban Moreira (Bryan Rabello, 77’). DT: Lucas Bovaglio.

Liga de Primera (Fecha 27).

Estadio: Ester Roa.

Goles: Cristhofer Mesías (UDC, 38’), Harol Salgado (UDC, 40’), Esteban Moreira (O’H, 45’), Tomás Avilés (OH’, 71’) y Moisés González (UDC, 89’).

Público: 1.225 personas.

Árbitro: Francisco Gilabert.

PURANOTICIA