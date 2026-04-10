U. de Concepción defiende a Leonardo Ramos tras denuncia del Colegio de Entrenadores

Mediante la publicación de un comunicado oficial, Universidad de Concepción hizo frente a los recientes cuestionamientos emitidos por el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile. La polémica en el balompié nacional se desató durante la jornada de este jueves, cuando la entidad gremial denunció que el nuevo director técnico del equipo, el uruguayo Leonardo Ramos, carecería de la licencia profesional obligatoria para ejercer su cargo en el territorio nacional.

Para aclarar el panorama del estratega, el elenco del Campanil detalló en su escrito: "El Sr. Leonardo Ramos cuenta con experiencia previa dirigiendo en Chile -Unión La Calera en 2016-, instancia en la que realizó la reválida de su título profesional ante el INAF. Si bien ya ha ejercido funciones en el país, la normativa vigente exige actualmente la obtención de la licencia Conmebol Pro para desempeñarse como director técnico en competencias profesionales".

En la misma línea, la institución penquista argumentó que las exigencias reglamentarias están totalmente cubiertas por el adiestrador, precisando que "para acceder a dicha licencia, se requiere acreditar experiencia mínima de una temporada completa como director técnico en el fútbol profesional, requisito que nuestro entrenador cumple cabalmente, considerando su trayectoria en Chile y el extranjero".

Respecto a las gestiones administrativas, el club aseguró haber entregado todos los antecedentes necesarios, explicando los motivos de la demora: "Como institución, llevamos nueve días en contacto permanente con la AFA, la AUF y Conmebol, habiendo presentado toda la documentación requerida y cumpliendo con los procesos establecidos. No obstante, la emisión de la licencia depende exclusivamente de estos organismos externos, por lo que estamos a la espera de su pronta resolución y de la habilitación de Leonardo Ramos a la brevedad posible".

La controversia también generó la reacción del propio afectado. A través de un comentario dejado en una publicación de Instagram, el técnico charrúa expresó: "Muchas gracias al club y a su directiva, han estado desde el primer día con esto. A veces las opiniones vertidas duelen, pero pronto estaré donde quiero. Repito el agradecimiento al club y sus directivos".

Cabe recordar que, pese a que han transcurrido casi dos semanas desde que se realizó su presentación oficial, el entrenador uruguayo aún no ha logrado hacer su debut al mando de la banca de Universidad de Concepción.

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