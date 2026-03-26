U. de Concepción consigue su primera victoria en la Copa de la Liga tras imponerse a Cobresal

En un duelo válido por la segunda fecha de la Copa de la Liga, Universidad de Concepción logró su primera victoria del certamen tras imponerse por 2-1 ante Cobresal en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Con este resultado, el conjunto penquista alcanzó las tres unidades, situándose en el segundo puesto del Grupo B junto a Universidad Católica, a solo un punto del líder Ñublense. Por su parte, el cuadro minero quedó relegado al fondo de la clasificación con apenas un punto.

El desarrollo del encuentro mostró a un equipo local que, paulatinamente, se adueñó de las acciones. La tenencia del balón le permitió a los dirigidos por Facundo Gareca instalarse en campo rival, generando constantes aproximaciones hacia la portería de Alejandro Santander. Los ataques más profundos se concentraron por el sector izquierdo, donde la asociación entre Antonio Díaz y Agustín Urzi fue clave para desequilibrar a la defensa nortina.

En contraste, Cobresal exhibió un juego carente de ideas durante gran parte del compromiso. Ante la falta de conexión de Bryan Carvallo en la zona media, la estrategia de los pupilos de Gustavo Huerta se limitó a buscar a Steffan Pino mediante lanzamientos largos, apostando a que el delantero lograra aguantar el balón para generar alguna ocasión de riesgo, un recurso que resultó insuficiente para sus pretensiones.

Tras un primer tiempo sin goles, las emociones llegaron en el complemento. Fue la visita la encargada de abrir el marcador a los 52 minutos a través de Franco Frías, quien definió de gran manera para poner en ventaja a los mineros. Sin embargo, Cobresal no logró sostener el dominio del juego, lo que propició la reacción desde el banco de suplentes de la escuadra universitaria.

La figura del partido terminó siendo Jeison Fuentealba, quien ingresó en la segunda mitad para cambiar el rumbo del marcador. En una ráfaga de tres minutos, el atacante dio vuelta el resultado: primero igualó mediante un tiro penal a los 72' y, posteriormente, sentenció el 2-1 definitivo a los 75'. La victoria, aunque sufrida en el cierre, premió la superioridad futbolística mostrada por el "Campanil" ante los 679 espectadores que asistieron al recinto de Collao.

Universidad de Concepción (2): José Sanhueza; David Retamal (Harold Salgado, 19’), Osvaldo González, Leonel González; Jorge Espejo, Pablo Parra (Facundo Mater, 63’), Bryan Ogaz (Francisco Herrera, 88’), Antonio Díaz (Yerco Oyanedel, 74’); Ariel Uribe, Agustín Urzi (Patricio Romero, 74’); Diego Sabando (Jeison Fuentealba, 63’). DT: Facundo Gareca.

Cobresal (1): Alejandro Santander; Franco Bechtholdt (José Tiznado, 58’) (Guillermo Pacheco, 74’), Christian Moreno, Juan Fuentes; Benjamín Valenzuela (Oliver Ramis, 74’), Esteban Valencia, Agustín Nadruz, Antonio Castillo; Bryan Carvallo; Steffan Pino y Franco Frías (Francisco Morena, 91’). DT: Gustavo Huerta.

El encuentro fue dirigido por el árbitro Víctor Abarzúa.

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