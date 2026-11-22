La permanencia de Universidad de Concepción en la Liga de Primera pende de un hilo luego de que este sábado cayera como local ante Ñublense por 3-2.

Los del Campanil están últimos en la tabla con 26 puntos y, quedando dos fechas para el término debe buscar victorias en los partidos que vienen.

El próximo domingo, de hecho, jugará una verdadera final porque deberá ir a La Calera a enfrentar al elenco local, que cuenta con 27 unidades. Ganar es la única opción para la escuadra que dirige Cristian Muñoz.

Pero Universidad de Concepción, en verdad, tiene que cambiar mucho en cuanto a actitud porque este sábado no hizo mucho para tener un mejor destino ante Ñublense.

Las urgencias de uno y otro sin duda activaron el ímpetu mostrado por ambos equipos.

Los chillanejos, que anhelan clasificar a un torneo internacional, se puso temprano en ventaja con un penal ejecutado por Matías Plaza (7’).

Los dueños de casa contestaron pronto con un gran tiro de libre de Christofer Mesías (12’) pero Ñublense no se amilanó y con un cabezazo de Franco Rami (14’) tras un centro de Sebastián Valencia, logró nuevamente adelantarse en el marcador.

Tras ello, ambos equipos sacaron el pie del acelerador, aunque la escuadra de Chillán tuvo mayor dominio de las acciones.

En el tramo final quedaron sentadas las diferencias. Los chillanejos fueron capaces de alargar las cifras justo después del penal perdido por Jeison Rojas. Y si bien los penquistas descontaron con un golazo de Antonio Díaz, no le bastó.

Como no le ha bastado nada este año…

Universidad de Concepción (2)

Jorge Broun; Moisés González (Jorge Espejo, 77’), Osvaldo González, Bastián Ubal, Yerco Oyanedel; Jeison Fuentealba (Cecilio Waterman,70’), Bryan Ogaz, Christofer Mesías (Facundo Mater, 77’); Harol Salgado (Tomás Roco, 70’), Ian González (Antonio Díaz, 70’); Rogelio Funes Mori. DT: Cristian Muñoz.

Ñublense (3)

Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón (Carlos Salomón, 87’), Sebastián Valencia (Osvaldo Bosso, 83’), Jovany Campusano; Matías Plaza, Diego Céspedes, Manuel Rivera; Gabriel Graciani (Christian Mansilla, 83’), Lucas Molina (Fernando Ovelar,87’); Franco Rami (Ignacio Jeraldino, 87’). DT: Vicente Muñoz.

Liga de Primera (Fecha 28).

Estadio: Ester Roa.

Goles: Matías Plaza (ÑB, 7’) de penal, Christofer Mesías (UDC, 12’), Franco Rami (ÑB, 14’ y 68’) y Antonio Díaz (UDC, 90’).

Incidencias: Jeison Fuentealba (UDC, 64’) desperdició un penal.

Público: 1.625 personas.

Árbitro: Franco Jiménez.

PURANOTICIA