Los festejos de Cobreloa por su regreso a Primera División luego de derrotar en una infartante definición a penales a San Luis y coronarse campeones del torneo del Ascenso tuvieron un especial reconocimiento.

Tanto jugadores como el actual entrenador, Mario Salas, tuvieron palabras para César Bravo, quien estuvo en la banca de los Zorros del Desierto gran parte del torneo.

Salas, junto con agradecer a los hinchas y sus jugadores por este título, hizo mención para su predecesor en el banco naranja: "No puedo dejar de agradecer tampoco a César Bravo y a su staff. Él fue gran artífice de esta labor, de esta campaña, y creo que también el reconocimiento va para él y para su staff. Así que un abrazo grande para César, donde estés. Espero que lo estés disfrutando como nosotros lo disfrutamos".

El capitán, Rodolfo González, también aludió al extécnico de Cobeloa y señaló que este ascenso era una meta que se había propuesto. "Yo volví al club para eso, para volver a Primera División. Quería dar una manito, quería dar una manito a toda esta gente. Soy hincha del club. Entonces, este es un propósito con el cual yo volví"

El defensa agregó que esta temporada será recordada porque tuvo varios hitos para él. "A Dios le pedí harto que nos ayudara a cumplir este objetivo. Ha sido un año hermoso, pude jugar con mi hijo en cancha. Entonces, he cumplido muchos sueños y este era el más importante futbolísticamente. Imagínate cómo estoy", remató el capitán, que fue el encargado de levantar el trofeo que les coronó como campeones y materializó el regreso a la serie de honor del fútbol chileno.

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