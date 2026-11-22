Antofagasta obtuvo un valioso empate como visitante frente a Copiapó en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Ascenso.

Los antecedentes no favorecían a los Leones Atacameños, ya que en los últimos tres partidos no habían podido ganar y, más aún, durante la fase regular del torneo fueron derrotados las dos oportunidades en que se enfrentaron a los Pumas, que además llegaron invictos en los últimos cinco encuentros.

Pero los dirigidos de Erwin Durán quisieron torcer la historia, y en condición de local no deseaban tener un nuevo traspié.

Los anfitriones se pusieron en ventaja en el Luis Valenzuela Hermosilla a los 15' gracias a una avivada de Marcelo Filla que apuró un saque lateral. La capturó Carlos Ross por la derecha y su centro lleva dirección hacia Jorge Ortiz, pero entre el golero Fernando Hurtado y Simón Ramírez se estorbaron, y este último terminó mandando la pelota al fondo de su propia portería para el 1-0 de Copiapó.

Los del CDA reaccionaron y a los 33' Josepablo Monreal exigió a Nicolás Temperini, que nuevamente tuvo que reaccionar frente a un disparo de Sebastian Hinojosa a los 38'.

En la segunda fracción. Antofagasta siguió presionando y nuevamente el portero de Copiapó se convirtió en actor principal, sumados a tiros de Adrián Cuadra y Nelson Sepúlveda, que fueron otras alertas de los visitantes.

La resistencia se rompió a los 75' cuando Diego Rojas desde la derecha habilitó a José Bández, que con un globo perfecto infló las redes para el 1-1 y poner justicia en el marcador por lo que estaba pasando en el terreno de juego.

Copiapó, en la primera que tuvo en el período de complemento, fue a los 86', y Fernando Hurtado sumó puntos para ser una de las figuras con una estirada al máximo para evitar el gol de Claudio Zamorano.

La paridad no se volvió a romper y todo quedó pospuesto para el choque de revancha que se disputará el próximo viernes 27 de noviembre en el estadio Calvo y Bascuñán por un boleto a las semifinales de la Liguilla del Ascenso.

PURANOTICIA