Tras 18 años sin alcanzar un título continental, Boca Juniors logró este sábado volver a lo alto del podio al ganar la Copa Sudamericana 2026.

La escuadra argentina se impuso en la final del torneo -jugada en Barranquilla, Colombia- al cuadro brasileño Atlético Mineiro por 2-0.

Los goles del cuadro argentino fueron obra de Santiago Ascacíbar (16’) y de Miguel Merentiel (48’).

En el nuevo campeón de la Sudamericana los dos futbolistas chilenos de la plantilla -Carlos Palacios y Williams Alarcón- estuvieron en la banca y no sumaron minutos.

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