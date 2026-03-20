U. de Chile y D. La Serena animaron un entretenido empate en el inicio de la Copa de la Liga

En una lluviosa tarde en el estadio Nacional, Universidad de Chile y Deportes La Serena dieron el vamos a la Copa de la Liga con un entretenido empate a dos, en un encuentro donde los estudiantiles terminaron sufriendo para sostener el resultado.

A menos de una hora de iniciar el cotejo, el club anunció a través de redes sociales el arribo del argentino Fernando Gago para hacerse cargo del equipo tras la salida de Francisco Meneghini hace poco más de una semana. "Pintita" llegó al recinto deportivo y vio todo el partido desde la tribuna.

Los granates, en cambio, venían en alza gracias a la racha que hilvanaron en la Liga de Primera con dos victorias y un empate en las últimas tres fechas, recuperando terreno después de haber sumado apenas dos unidades en las cuatro primeras jornadas del Campeonato Nacional.

Sin embargo, el dueño de casa tomó rápidamente la iniciativa en el compromiso y tras algunas aproximaciones que no rindieron frutos, Ignacio Vásquez sorprendió con un centro desde el sector izquierdo que encontró a Maximiliano Guerrero, quien cumplió con la ley del ex y abrió la cuenta en Ñuñoa.

Paradójicamente, la escuadra serenense comenzó a levantar su nivel tras la conquista del atacante y antes de la media hora de juego, Diego Rubio ingresó al área y asistió a Felipe Chamorro (29'), Nicolás Ramírez bloqueó su disparo pero el rebote quedó en los pies del delantero, quien terminó empujando el balón a escasos metros del arco defendido por el joven Ignacio Sáez.

Con esto, la visita se fue animando cada vez más ante una retaguardia azul que mostraba fragilidad y tras una mala salida de Fabián Hormazábal en el epílogo de la primera fracción, Rubio se barrió para tocar la pelota a Chamorro, quien definió cruzado para conseguir su segundo tanto de la jornada.

No obstante, el "Romántico Viajero" recuperó la brújula en el complemento y se encontró con la igualdad en el amanecer de la segunda mitad. Hormazábal habilitó con un pase entrelíneas a Eduardo Vargas (53'), "Turboman" eludió al guardameta Federico Lanzillota y emparejó las cifras con un sutil disparo a puerta vacía.

De todas maneras, la aparición del histórico bicampeón de América fue solo un espejismo para maquillar el pobre desempeño de los universitarios, que perdieron el esférico y sufrieron otra anotación en el 64', pero el árbitro la anuló por posición de adelanto. Y en el epílogo, Bruno Gutiérrez (85') no llegó a conectar de buena forma por el segundo palo, desaprovechando lo que era el gol del triunfo.

Así, azules y "papayeros" firmaron un justo empate en una zona que comparten con Unión La Calera y Audax Italiano que medirán fuerzas este mismo jueves. Universidad de Chile volverá a la acción desde las 18:00 horas del próximo martes recibiendo a los "cementeros", mientras que Deportes La Serena enfrentará a los itálicos a contar de las 20:30 del miércoles.

Universidad de Chile

Ignacio Sáez; Fabián Hormazábal (Elías Rojas, 86'), Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales (Felipe Salomoni, 86'); Lucas Romero, Israel Poblete (Agustín Arce, 81'), Javier Altamirano (Juan Martín Lucero, 54'); Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez (Jhon Cortés, 54'). (DT: Jhon Valladares)

Deportes La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez (Milovan Velásquez, 88'), Rafael Delgado, Lucas Alarcón, Fernando Dinamarca (Yahir Salazar, 55'); Gonzalo Escalante, Francisco Mac Allister, Felipe Chamorro; Cristóbal Sepúlveda (Bastián Sandoval, 66'), Diego Rubio, Nicolás Stefanelli (Joaquín Gutiérrez, 66'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Estadio: Nacional, Ñuñoa

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