Universidad de Chile visita a La Serena en busca de un triunfo pese a tres bajas

Universidad de Chile no quiere perder el paso en su lucha por asegurar un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y por ello saldrá a buscar los tres puntos cuando enfrente este domingo a La Serena en La Portada a partir de las 15 horas, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

El equipo de Fernando Gago viene de derrotar 4-2 a Coquimbo Unido en una gran reacción en los minutos finales, por lo que el ánimo parece estar a tope en la tienda azul.

Ello pese a que, ante los serenenses, la U tendrá tres bajas importantes.

La primera es la del volante y capitán, Charles Aránguiz.

El veterano jugador azul sufrió un golpe en la rodilla en uno de los entrenamientos durante la semana y quedó descartado.

También estará afuera por lesión otro de los mediocampistas titulares en la era Gago: Lucas Barrera, quien ante Coquimbo Unido debió abandonar prematuramente el campo de juego por la rotura del ligamento medial de la rodilla y, por lo tanto, estará por varias semanas marginado del equipo.

La tercera baja es por castigo del Tribunal de Penalidades y se trata del lateral izquierdo Marcelo Morales quien completó el límite de tarjetas amarillas.

En contrapartida, la U recuperó a dos jugadores que fueron incluidos en la delegación que viajó a La Serena.

El defensor Igor Lichnovsky, quien superó un esguince grado 2 y el delantero Ignacio Vásquez quien ya está recuperado de un cuadro gastrointestinal agudo.

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