Carlos Heller defiende venta de sus acciones a Tactical Sports tras Caso Sartor

Carlos Heller, ex presidente de Universidad de Chile, respondió a los cuestionamientos que han surgido en su contra por haber vendido en 2021 su participación en el club a Tactical Sports, grupo inversor que tiene a varios de sus ex directores formalizados por el Caso Sartor, incluido el ex mandamás laico Michael Clark, hoy en prisión preventiva.

En conversación con Forbes Chile, el reconocido empresario recordó los difíciles momentos que vivió al mando del conjunto estudiantil, cuando él y su familia fueron amenazados de muerte. "Ahí dije: hasta aquí", afirmó.

Acto seguido, a inicios de 2021 se desprendió de sus acciones a cambio de quince millones de dólares. Si bien hoy en día han surgido cuestionamientos por la llegada de la dirigencia que lo sucedió, el ex timonel azul subrayó que "todo el proceso de venta está en completo orden".

"Lo hicimos a un Fondo de Inversiones con domicilio conocido, así como también lo eran sus dos principales ejecutivos, y la administradora del fondo estaba sujeta al control de la CMF (Comisión para el Mercado Financiero). No teníamos cómo saber lo que hoy denuncia la Fiscalía, ni quiénes eran las personas encubiertas que estaban detrás de este esquema de interés por Azul Azul", insistió.

Así y todo, Heller reconoció que "por lo que quiero a la U, por el tiempo, la energía y el cariño que le entregué durante cinco años, no puedo más que rechazar, condenar y lamentar todo lo que está ocurriendo. Pero hay que ser claros y categóricos: todo el proceso de venta de las acciones está en completo orden".

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