Jaime García elogia a Mario Briceño en Huachipato: "Hay que tenerlo cortito"

Huachipato se puso al día en la Liga de Primera con una importante victoria por 2-0 sobre Universidad de Concepción que además de alejarlo de la zona de descenso, lo acercó a pasos agigantados a los puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

La transmisión oficial escogió como figura del compromiso al delantero acerero Mario Briceño, quien coronó su actuación con una asistencia para el agónico tanto de Lionel Altamirano que selló la victoria de los pupilos de Jaime García, quien tras el encuentro elogió a su dirigido.

"Hay que tenerlo cortito. Pero es un buen chico, ha tenido un gran año. Soy casi su papá. Ha madurado lo que yo quería. Está cumpliendo en un puesto donde lo hace con mucha voluntad", dijo el entrenador a TNT Sports.

En esa misma línea, el director técnico aseguró que "lo necesitamos y ha podido destacar en este nuevo sistema. Él ya es padre y tiene una madurez inmensa. Lo único que no me gustan son los peinados que se hace… porque la tintura es mala".

Por su parte, el propio atacante indicó que "era un partido muy importante, de seis puntos. Lo tomamos con mucha seriedad y lo reflejamos en la cancha".

Con respecto a los objetivos del elenco siderúrgico, Briceño sostuvo que "la ilusión siempre está de poder jugar un torneo internacional. Pensamos en conseguir algo a final de año y porqué no ilusionarnos con meternos en los seis primeros".

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