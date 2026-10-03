Tras incidentes en Estadio Sausalito, aprueban presencia de hinchas de Universidad de Chile para duelo con Antofagasta por Copa Chile

Los hinchas de Universidad de Chile recibieron una gran noticia de cara al duelo del miércoles ante Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán, en el marco de la ida de los cuartos de final de Copa Chile.

Tras una visita al recinto, Delegación Presidencial Regional de Antofagasta confirmó la presencia de barristas azules, pese a los serios incidentes que protagonizaron hace una semana ante Everton en Viña del Mar.

La delegada Katherine López detalló que el aforo dispuesto para el compromiso fue de diez mil espectadores, con dos mil entradas para los forofos del cuadro estudiantil.

En cuanto a las medidas de seguridad, la autoridad informó que "a partir de las 16:00 horas hasta las 00:00 habrá una prohibición de ventas de alcohol en los alrededores del estadio de cinco cuadras correspondientes".

Por su parte, el gerente administrativo del elenco puma, Manuel Donosa, sembró sus esperanzas en que los aficionados visitantes "asistan para vivir una fiesta, sin ningún altercado ni al ingreso ni a la salida del partido".

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