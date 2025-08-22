U. de Chile solicitó la reprogramación del partido contra Everton tras los incidentes ante Independiente

Con motivo de los graves hechos de violencia que marcaron el duelo entre Universidad de Chile e Independiente en el estadio Libertadores de Américal en el marco de los octavos de final de Copa Sudamericana, los azules pidieron postergar el choque de este domingo ante Everton por la Liga de Primera.

Así lo confirmó el presidente de Azul Azul, concesionaria que administra a la U, Michael Clark, quien señaló en una declaración pública que "nuestra institución se encuentra profundamente golpeada por todos los hechos acaecidos, razón por la cual hemos solicitado respetuosamente a Everton y a la ANFP la reprogramación del partido para este domingo".

"Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido de parte de ellos, así como otros clubes del fútbol chileno y otros inmemorables clubes de todo el mundo que han solidarizado con nosotros", agregó.

Con respecto a la barbarie que se desató en Avellaneda, el dirigente sostuvo que "nuestra preocupación siempre fue la vida, la integridad física y la seguridad de nuestra gente: plantel, funcionarios, familiares, hinchas y todos los que estuvimos", y aprovechó de enviar un mensaje que se interpretó como respuesta a su par del Rojo, Néstor Grindetti.

"Digan lo que digan, hubo una mala planificación y ejecución por parte del organizador. Nuestros jugadores estuvieron en riesgo por invasión de hinchas a la cancha, se destruyó nuestro bus y se agredió a parte de nuestro cuerpo técnico. Afuera del estadio hubo encerronas", apuntó el timonel del Romántico Viajero.

En la misma línea, el empresario remarcó que "hubo un linchamiento permitido con pasividad por el club organizador y la policía, y hubo detenidos de forma ilegitima, tratados de forma cruel e inhumana. Hubo más de 100 chilenos detenidos y ninguno argentino (...) El abogado José Ramón Correa viajó a Buenos Aires para implementar una estrategia que permitiera liberar a nuestros hinchas. Contratamos a expertos en derecho penal y pese a que logramos la liberación, muchos de ellos siguen siendo maltratados".

Por último, Clark informó que "hemos comenzado las gestiones para que esta barbarie no quede impune. Dirigentes, funcionarios y abogados del club están en Asunción, Buenos Aires y Santiago trabajando en paralelo para que se haga justicia y para defender al club y a todos los chilenos afectados. No descansaremos hasta que persiga a todos los que participaron de cualquier tipo de agresión en contra de nuestros compatriotas, nuestra institución está profundamente golpeada".

Cabe recordar que el partido entre Universidad de Chile y Everton está agendado para las 15:00 horas de este domingo, en el Estadio Nacional.

