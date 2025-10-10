U. de Chile será local ante Lanús en el Estadio Nacional por semifinales de la Copa Sudamericana

Universidad de Chile recibió una gran noticia este viernes. Luego de varias semanas de espera, el Instituto Nacional de Deportes informó que el conjunto azul podrá enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana en el estadio Nacional.

Desde la entidad gubernamental indicaron que esto fue posible gracias a la coordinación con el club y el Comité Organizador del Mundial sub-20, ya que el reducto de Ñuñoa será sede de la final agendada para el domingo 19, cuatro días antes del pleito entre estudiantiles y granates.

Asimismo, señalaron que el conjunto laico comprometió su ayuda para el retiro de cables, pantallas perimetrales y la desinstalación del branding de FIFA y otras estructuras temporales que tiene el recinto deportivo.

Israel Castro, director nacional del IND, aseguró que "este esfuerzo conjunto refleja nuestro compromiso con el deporte nacional y la capacidad de adaptarnos a los desafíos que se presentan. Nos enorgullece facilitar este sueño internacional para la U, brindando la oportunidad de disputar un partido tan importante en el emblemático Coliseo Central del Parque Estadio Nacional".

Por su parte, desde la U agradecieron "las gestiones realizadas por el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Comité Organizador Local (COL) de la Copa Mundial sub-20 de la FIFA Chile 2025 para permitirnos contar con el principal reducto deportivo del país. Recordamos que el encuentro se disputará a puertas cerradas sin público".

