U. de Chile recupera el subliderato de la Liga de Primera tras trabajado triunfo ante Palestino

Universidad de Chile se enredó más de lo esperado en el estadio Santa Laura y terminó sufriendo para rescatar un trabajado triunfo por 2-1 sobre Palestino que la devolvió al segundo lugar de la Liga de Primera.

Los azules venían precedidos de un deslucido empate ante Deportes La Serena que, sumado a la reciente victoria de Universidad Católica, los obligaba a ganar para recuperar el subliderato. Mismo objetivo tenían los árabes, que habrían sufrido dos tropiezos en fila en el torneo.

Antes de que arrancaran las acciones, en el recinto de Independencia se vivió un emotivo minuto de silencio en memoria del exentrenador del "Romántico Viajero" en 1996, el argentino Miguel Ángel Russo, quien falleció la semana pasada tras presentar complicaciones médicas en las últimas semanas.

El pleito no pudo arrancar de mejor manera para los locales, que antes de los 20 minutos ya se encontraban arriba por 2-0 gracias a un doblete de Lucas Di Yorio (3' y 17'), quien en jugadas muy similares recibió centros de Nicolás Guerra desde el sector derecho e impactó la pelota en el área para batir al portero Sebastián Pérez.

Sin embargo, a partir del 23' todo se empezó a complicar para el cuadro laico. Primero, porque Guerra desaprovechó un penal que hubiese significado el 3-0; luego vino el descuento "baisano" con un potente zapatazo de Fernando Meza (32'); y 120 segundos más tarde, Charles Aránguiz recibió su segunda tarjeta amarilla por tocar la pelota con la mano y dejó a su equipo con diez hombres.

El elenco de colonia aprovechó la ventaja numérica y en los primeros pasajes del compromiso tuvo contra las cuerdas a los universitarios, coqueteando en un par de oportunidades con la igualdad con llegadas a través de Francisco Montes (47') y Junior Marabel (50').

Pese a que el conjunto tetracolor era claramente superior a su rival, los pupilos de Gustavo Álvarez aguantaron los embates en su zona del campo, mientras que sus hombres en ofensiva se animaron un poco más en el último tramo del encuentro aunque sin mucha precisión en los metros finales de la cancha.

Los ánimos se caldearon más de la cuenta en el cierre del cotejo luego de que el árbitro y el VAR desestimaran una pena máxima para la visita por mano de Leandro Fernádez. El más molesto de todos fue Meza, quien no paró de reclamarle al colegiado y se fue a las duchas en los descuentos tras recibir la tarjeta roja.

Gracias a este sufrida victoria, los estudiantiles igualaron los 42 puntos de Universidad Católica, haciéndose con el segundo puesto por diferencia de gol. El "Tino Tino", en cambio, se estancó en el sexto lugar con 39 unidades, manteniéndose igualmente cerca de la lucha por clasificar a Copa Libertadores.

Ahora, Universidad de Chile tendrá que pensar en su enfrentamiento del jueves 23 con Lanús por la idea de las semifinales de Copa Sudamericana para después fijar su mente en el clásico del domingo 26 con la UC en el Claro Arena. Palestino, en tanto, se verá las caras con Everton el viernes 24.

