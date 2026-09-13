Universidad de Chile recibiría US$ 500 mil por opción de compra de Gonzalo Montes

Gonzalo Montes fue uno de los tantos jugadores que llegó a Universidad de Chile desde Huachipato. De hecho, fue su ex entrenador en el equipo acerero, Gustavo Álvarez, quien lo solicitó para reforzar a la U en 2025.

Pero el volante uruguayo no cumplió con las expectativas y Universidad de Chile lo cedió a préstamo a un equipo de su país: Montevideo City Torque.

El jugador llegó a Uruguay con un contrato que lo liga a Universidad de Chile hasta diciembre de 2027, pero se dejó escrito que el club charrúa tendría la posibilidad de ejercer una opción de compra por el pase del jugador, a fines de 2026.

Y, al parecer, eso ocurrirá.

Gonzalo Montes se ha transformado en una de las figuras de Montevideo City Torque, razón por la cual el club estaría dispuesto a cancelar los 500 mil dólares que cuesta hacerse del pase del jugador.

La noticia sería, en verdad, un alivio para la U porque Montes no es un jugador que interese hoy y, además, podría recuperar parte de la inversión que hizo cuando el ex DT de Universidad de Chile clamó por su llegada a la tienda azul.

PURANOTICIA