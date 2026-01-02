U. de Chile recibió una oferta concreta por Lucas Assadi desde el fútbol de Medio Oriente

Lucas Assadi sumó este viernes un nuevo interesado en sus servicios luego de que en los últimos días se conociera que Atlético Mineiro estaba tras sus pasos.

De acuerdo a radio ADN, a Universidad de Chile no le ha llegado ninguna oferta formal del "Galo", pero sí se habría concretado un ofrecimiento desde Medio Oriente.

Es que de acuerdo a la emisora, el Maccabi Haifa, el segundo club más ganador de Israel, expresó su intención de fichar el volante ofensivo, aunque no se especificó la cifra exacta del posible traspaso.

Es importante mencionar que el volante tiene contrato hasta final de temporada y desde el "Romántico Viajero" ya habrían iniciado las gestiones para extender su vínculo y que no negocie como agente libre a mitad de año.

PURANOTICIA