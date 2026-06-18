U. de Chile recibe a O'Higgins con la misión de escalar al tercer lugar

La primera rueda del Campeonato Nacional 2026 llegará oficialmente a su fin este jueves, cuando Universidad de Chile y O'Higgins se pongan al día con el partido pendiente de la 13ª fecha, programado para las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El conjunto azul atraviesa un momento irregular y se encuentra en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 21 puntos. Sin embargo, una victoria en esta jornada le permitiría dar un importante salto hasta el tercer puesto del campeonato.

Para este compromiso, el técnico Fernando Gago alinearía la siguiente formación: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero; Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas.

Por su parte, O'Higgins ocupa la décima posición con 20 unidades y llega a este encuentro en medio de una racha adversa, ya que acumula tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, producto de dos derrotas y un empate.

La probable formación del elenco celeste sería con Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore; Francisco González, Arnaldo Castillo y Joaquín Tapia.

El encuentro será determinante para ambos equipos, ya que una victoria les permitirá escalar posiciones y cerrar la primera rueda del torneo en una ubicación mucho más competitiva de cara a la segunda mitad de la temporada.

PURANOTICIA