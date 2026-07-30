Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Caso Sartor: comenzó la formalización de Michael Clark y otros 10 imputados

Caso Sartor: comenzó la formalización de Michael Clark y otros 10 imputados

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La Fiscalía Metropolitana Oriente imputa delitos de lavado de activos, estafa y administración desleal por el desvío de fondos mutuos hacia empresas vinculadas a los propios directores.

Caso Sartor: comenzó la formalización de Michael Clark y otros 10 imputados
Jueves 30 de julio de 2026 10:55
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolla la audiencia de formalización del denominado caso Sartor, investigación por una serie de delitos económicos que involucra a 11 imputados, entre ellos Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, sociedad concesionaria de Universidad de Chile.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará a los imputados por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Además de Clark, los imputados son Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor; Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Oscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.

De acuerdo con la investigación, Sartor habría utilizado recursos provenientes de fondos mutuos y fondos de inversión pública para otorgar préstamos a empresas relacionadas con sus propios directores y controladores, algunas de ellas con problemas de liquidez y sin garantías adecuadas. Entre los ejecutivos vinculados a estas operaciones figura Michael Clark.

En paralelo a la investigación penal, el 18 de noviembre de 2025 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) remitió los antecedentes al Ministerio Público y aplicó sanciones a exdirectores y al exgerente general de Sartor AGF por infracciones a la Ley Única de Fondos y a la Ley de Mercado de Valores.

Las sanciones fueron las siguientes:

  • Pedro Pablo Larraín Mery: multa de UF 80.000 e inhabilidad temporal por cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal.
  • Alfredo Harz Castro: multa de UF 75.000 e inhabilidad temporal por cinco años.
  • Michael Mark Clark Varela: multa de UF 65.000 e inhabilidad temporal por cinco años.
  • Mauro Valdés Raczynski: multa de UF 45.000 e inhabilidad temporal por cinco años.
  • Rodrigo Bustamante García: multa de UF 35.000 e inhabilidad temporal por cinco años.
  • Juan Carlos Jorquera Salhus: multa de UF 35.000 e inhabilidad temporal por cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal en las entidades descritas en el artículo 36 y en el inciso primero del artículo 37 del DL N° 3.538 de 1980.
  • Oscar Ebel Sepúlveda: multa de UF 22.500 e inhabilidad temporal por cinco años.
  • Miguel León Núñez: multa de UF 10.000.
  • Sartor Administradora General de Fondos S.A.: revocación de la autorización de existencia.

PURANOTICIA