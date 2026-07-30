Caso Sartor: comenzó la formalización de Michael Clark y otros 10 imputados

En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolla la audiencia de formalización del denominado caso Sartor, investigación por una serie de delitos económicos que involucra a 11 imputados, entre ellos Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, sociedad concesionaria de Universidad de Chile.

La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará a los imputados por los delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

Además de Clark, los imputados son Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor; Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Oscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.

De acuerdo con la investigación, Sartor habría utilizado recursos provenientes de fondos mutuos y fondos de inversión pública para otorgar préstamos a empresas relacionadas con sus propios directores y controladores, algunas de ellas con problemas de liquidez y sin garantías adecuadas. Entre los ejecutivos vinculados a estas operaciones figura Michael Clark.

En paralelo a la investigación penal, el 18 de noviembre de 2025 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) remitió los antecedentes al Ministerio Público y aplicó sanciones a exdirectores y al exgerente general de Sartor AGF por infracciones a la Ley Única de Fondos y a la Ley de Mercado de Valores.

Las sanciones fueron las siguientes:

Pedro Pablo Larraín Mery: multa de UF 80.000 e inhabilidad temporal por cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal.

Alfredo Harz Castro: multa de UF 75.000 e inhabilidad temporal por cinco años .

Michael Mark Clark Varela: multa de UF 65.000 e inhabilidad temporal por cinco años .

Mauro Valdés Raczynski: multa de UF 45.000 e inhabilidad temporal por cinco años .

Rodrigo Bustamante García: multa de UF 35.000 e inhabilidad temporal por cinco años .

Juan Carlos Jorquera Salhus: multa de UF 35.000 e inhabilidad temporal por cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal en las entidades descritas en el artículo 36 y en el inciso primero del artículo 37 del DL N° 3.538 de 1980 .

Oscar Ebel Sepúlveda: multa de UF 22.500 e inhabilidad temporal por cinco años .

Miguel León Núñez: multa de UF 10.000 .

Sartor Administradora General de Fondos S.A.: revocación de la autorización de existencia .

PURANOTICIA