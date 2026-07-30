Jean Beausejour revela que estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Boca Juniors

En la previa del partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana entre O'Higgins y Boca Juniors, que se disputará este jueves en el estadio El Teniente de Rancagua, el exseleccionado chileno Jean Beausejour reveló que estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo del cuadro xeneize.

El otrora lateral recordó que la posibilidad de llegar a Boca Juniors surgió tras consagrarse bicampeón de América con la Roja, cuando aún defendía la camiseta de Colo-Colo, aunque finalmente la negociación no prosperó.

En su rol de panelista de ESPN, Beausejour relató que "Estuve muy cerca de llegar a Boca, muy cerca. En ese tiempo estaba en Colo-Colo. Fue post Copa América Centenario. En ese lapso. Mi representante fue a Buenos Aires a arreglar el contrato".

Pese a que el traspaso no se concretó, el exfutbolista aseguró que no guarda remordimientos por esa decisión. "No me arrepiento de no haber ido a Boca. Uno hace lo que hace, no puedes andar por la vida arrepintiéndote", afirmó.

Finalmente, Beausejour explicó que su principal objetivo en ese momento era cumplir el sueño de jugar por Universidad de Chile, club al que terminó incorporándose tras el frustrado fichaje con el elenco argentino.

"Sin lugar a dudas, Boca es una prueba tremenda para un jugador como yo, pero yo tenía otro propósito en mi vida, que era jugar en la U. Y lo cumplí", cerró.

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