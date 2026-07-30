Árbitro Héctor Jona habría sido sancionado luego de su tenso cruce con jugador de Huachipato

Continúan las repercusiones tras el tenso enfrentamiento entre Kevin Altez, jugador de Huachipato, y el árbitro Héctor Jona, ocurrido el pasado sábado durante el partido frente a Cobresal, correspondiente al inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026.

El volante uruguayo fue expulsado luego de intentar darle un cabezazo al juez, acción que derivó en una sanción de cuatro fechas de suspensión impuesta por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Sin embargo, el árbitro Héctor Jona también habría recibido una sanción de manera silenciosa por parte de la Comisión de Árbitros, luego del tenso cara a cara que protagonizó con el futbolista durante el encuentro.

Como señal de esa medida, el organismo no designó a Jona para dirigir ningún partido de este fin de semana, ni del Campeonato Nacional ni del torneo de Primera B.

Además, el juez tampoco fue considerado como cuarto árbitro ni para integrar el equipo del VAR en ninguno de los compromisos programados para la fecha.

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