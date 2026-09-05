Universidad de Chile recibe a Coquimbo con la urgencia de ganar y no alejarse de la UC

El estadio Nacional será el escenario donde a partir de las 20:00 horas de este sábado Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido, en un encuentro trascendental para un cuadro laico golpeado después de dos derrotas consecutivas que lo sacaron de la pelea por el título en la Liga de Primera.

De hecho, ante estos malos resultados los azules perdieron el subliderato ante Universidad Católica, elenco que los igualó en 36 puntos pero los superó en diferencia de gol y por si fuera poco, este mismo sábado enfrenta a Everton, por lo que podría sacarle tres unidades de ventaja a su clásico rival.

Para el encuentro de hoy, el técnico Fernando Gago realizaría modificaciones en el once estelar, destacando los regresos de Ignacio Vásquez e Israel Poblete en desmedro de Bianneider Tamayo y Lucas Barrera.

Así las cosas, la U saldría a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Bastián Arce; Maxi Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Por su parte, el conjunto aurinegro, noveno con 29 positivos, viene de derrotara Universidad de Concepción a mitad de semana, dejando atrás el cotejo ante Huachipato, suspendido por serios incidentes provocados por la barra de los filibusteros.

Los pupilos de Hernán Caputto formarían con Diego Sánchez; Lukas Soza, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Cordero; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Benjamín Chandía, Nicolás Johansen.

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