U. de Chile realiza denuncia formal ante la justicia argentina por "delitos" que sufrieron sus hinchas ante Independiente

El partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, el cual fue cancelado por los graves incidentes en el estadio Libertadores de América, ahora pasó al plano judicial.

Es que el cuadro estudiantil ya realizó la denuncia formal ante la justicia trasandina, pues este lunes el presidente de Azul Azul, Michael Clark, se presentó en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires.

"El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, junto con el director José Ramón Correa y el abogado del Club, Jorge Arredondo, estuvieron esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N4) para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los hinchas de la U durante los actos de violencia ocurridos la noche del miércoles pasado en el partido contra Independiente, en el estadio Libertadores de América", informó el club.

"El trámite judicial fue realizado esta mañana junto con los abogados argentinos del prestigioso estudio de penalistas Castex Pauls, contratados por la U para seguir los casos que afectaron a los hinchas chilenos en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana. En la instancia, Clark y los abogados de la U se reunieron con el fiscal Mariano Zitto", añadió.

Además, agregó: "Después de realizado el trámite formal de la denuncia, la justicia argentina deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables y aplicar las sanciones que establece la ley".

Consignar que tanto Independiente como Universidad de Chile deben presentar sus descargos hasta este miércoles y luego la Conmebol analizará para entregar el fallo final sobre lo que ocurrirá con la llave del certamen internacional.

