Partido entre Coquimbo ante la U resalta en la programación de la séptima fecha de la Liga de Primera

Si bien todavía no termina la sexta fecha de la Liga de Primera, ya se conoce la programación de la séptima jornada del certamen nacional.

Todo arrancará este viernes 13 de marzo cuando Audax Italiano reciba a Deportes Concepción a las 20:00 horas, en el estadio Bicentenario de La Florida.

En tanto, el sábado 14 resalta el duelo donde Universidad de Chile visitará al campeón Coquimbo Unido a las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 20:30, Universidad Católica se medirá con Everton en el Claro Arena.

Por su lado, el actual líder Colo-Colo será el encargado de cerrar la jornada el lunes cuando reciba a Huachipato, a las 20:30 horas en el estadio Monumental.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

VIERNES 13 DE MARZO

20:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Concepción, estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 14 DE MARZO

18:00 horas, Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile , estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

, estadio Francisco Sánchez Rumoroso. 20:30 horas, Universidad Católica vs. Everton, Claro Arena.

DOMINGO 15 DE MARZO

12:00 horas, Universidad de Concepción vs. Palestino , estadio Ester Roa Rebolledo.

, estadio Ester Roa Rebolledo. 18:00 horas, Cobresal vs. Deportes Limache , estadio El Cobre.

, estadio El Cobre. 20:30 horas, Ñublense vs. Deportes La Serena, estadio Nelson Oyarzún.

LUNES 16 DE MARZO

18:00 horas, Unión La Calera vs. O'Higgins , estadio Nicolás Chahuán.

, estadio Nicolás Chahuán. 20:30 horas, Colo-Colo vs. Huachipato, estadio Monumental.

PURANOTICIA