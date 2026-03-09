Partido entre Coquimbo ante la U resalta en la programación de la séptima fecha de la Liga de Primera

Todo arrancará este viernes 13 de marzo cuando Audax Italiano reciba a Deportes Concepción a las 20:00 horas, en el estadio Bicentenario de La Florida.
Si bien todavía no termina la sexta fecha de la Liga de Primera, ya se conoce la programación de la séptima jornada del certamen nacional.
Todo arrancará este viernes 13 de marzo cuando Audax Italiano reciba a Deportes Concepción a las 20:00 horas, en el estadio Bicentenario de La Florida.
En tanto, el sábado 14 resalta el duelo donde Universidad de Chile visitará al campeón Coquimbo Unido a las 18:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 20:30, Universidad Católica se medirá con Everton en el Claro Arena.
Por su lado, el actual líder Colo-Colo será el encargado de cerrar la jornada el lunes cuando reciba a Huachipato, a las 20:30 horas en el estadio Monumental.
VIERNES 13 DE MARZO
SÁBADO 14 DE MARZO
DOMINGO 15 DE MARZO
LUNES 16 DE MARZO
PURANOTICIA