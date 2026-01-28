Click acá para ir directamente al contenido
U. de Chile oficializó el regreso de Marcelo Morales como quinto refuerzo para este 2026

El conjunto estudiantil anunció a través de sus redes sociales la incorporación del lateral izquierdo, cedido a préstamo desde el New York Red Bulls de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Miércoles 28 de enero de 2026 19:56
Universidad de Chile ya tiene a su quinto refuerzo de cara a esta temporada. El cuadro azul oficializó este miércoles el regreso de Marcelo Morales.

El conjunto estudiantil anunció a través de sus redes sociales la incorporación del lateral izquierdo, cedido a préstamo desde el New York Red Bulls de la Major League Soccer de Estados Unidos.

"Qué lindo es tenerte de vuelta. Bienvenido a casa, Marcelo Morales", publicó el elenco universitario en su cuenta de Instagram.

El jugador, de 22 años y formado en los laicos, regresa al club tras un amargo paso por el equipo norteamericano, al que partió a inicios del 2025 y donde una lesión en la rodilla le impidió tener mayor continuidad.

De esta manera, Morales se suma a Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero como refuerzos de la U para esta temporada, junto al técnico Francisco Meneghini.

(Imagen: @udechile)

