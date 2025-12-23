U. de Chile oficializa la salida de Gustavo Álvarez y confirma negociaciones con Francisco Meneghini

Universidad de Chile oficializó la salida de Gustavo Álvarez, quien había manifestado durante los primeros días del mes que no seguiría en el club.

A través de un escueto comunicado, el cuadro laico precisó que hoy "se formalizó el acuerdo para que el señor Gustavo Álvarez no continue con su función como entrenador de nuestro Primer Equipo masculino".

En el mismo escrito, el cuadro universitario, en línea con lo informado por el gerente deportivo Manuel Mayo, confirmó que se iniciaron gestiones para la contratación del estratego argentino Francisco Meneghini.

Cabe recordar que Álvarez arribó al conjunto azul en 2024, después de haber salido campeón de la Liga de Primera con Huachipato. Y aunque no pudo repetir el éxito con la U, quedando a escasos puntos de Colo-Colo, consiguió quedarse con la Copa Chile.

En 2025, en tanto, el equipo tuvo un andar irregular que le significó quedar fuera de la Copa Chile en octavos de final y terminar cuarto en el Campeonato Nacional. En el plano internacional, en tanto, fue tercero de su grupo en Copa Libertadores y luego alcanzó las semifinales de Copa Sudamericana.

"Paqui", en tanto, viene de cerrar una gran temporada con O'Higgins, logrando el tercer puesto del torneo criollo, clasificando así a la segunda fase clasificatoria de Copa Libertadores.

A pesar de este logro, el DT trasandino no llegó a acuerdo para su renovación con el "Capo de Provincia" y quedó libre este lunes.

Además, Universidad de Chile informó las salidas de los jugadores Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia

