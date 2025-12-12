U. de Chile habría iniciado contactos con Ariel Holan para reemplazar a Gustavo Álvarez

Después de que Gustavo Álvarez diera a conocer su deseo de no continuar como entrenador de Universidad de Chile de cara a la próxima temporada, de inmediato comenzó la danza de nombres como candidatos para dirigir a los azules en 2026.

En los últimos días trascendió que el conjunto estudiantil tendría en carpeta a Renato Paiva y Martín Anselmi para reemplazar al argentino. Y ahora se sumó un viejo conocido del fútbol nacional.

Es que según radio Cooperativa, la dirigencia del elenco laico habría iniciado contactos con Ariel Holan, quien dirigió y fue campeón con Universidad Católica y reciente monarca de la liga argentina con Rosario Central.

De acuerdo a la emisora, el trasandino calza con el perfil de DT que maneja la dirigencia y le habrían consultado sobre su situación tras acordar su salida del conjunto "canalla".

De todas formas, el citado medio sostuvo que el portugués sigue como la primera opción de la U, pero la gran diferencia económica podría dificultar todo.

PURANOTICIA