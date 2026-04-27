U. de Chile enfrenta posibles castigos por duro informe arbitral del clásico ante la U. Católica

Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario al vencer a Universidad Católica por un ajustado 1-0 en el estadio Nacional, por la 11° fecha de la Liga de Primera. Sin embargo, el festejo del cuadro azul podría verse empañado por el comportamiento de sus propios hinchas.

Durante este lunes, la ANFP liberó el severo reporte del árbitro del partido, Diego Flores, quien dejó constancia de la utilización de elementos pirotécnicos por parte de la barra de la U. El árbitro redactó que "al ingreso de los equipos al terreno de juego, se encienden bengalas, se lanzan fuegos artificiales y bombas de estruendo en distintos sectores de la galería sur".

Posteriormente, el réferi profundizó en las irregularidades que tomaron lugar durante el desarrollo del partido, señalando que: "en el primer tiempo se encienden bengalas durante al menos 4 oportunidades en las puertas 14, 15 y 17 de la galería sur".

Complementando lo anterior respecto a la etapa final del duelo, el juez añadió: "A partir del minuto 47, desde diferentes sectores de la galería sur, se lanzan 7 bengalas voladoras. Luego y en al menos 6 ocasiones durante el segundo tiempo, se encienden bengalas en las puertas 14 y 15 de la galería sur".

Cabe recordar que, frente a este tipo de escenarios, el artículo 66° del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP es claro. La normativa estipula que las sanciones por estas situaciones varían entre multas económicas, cierre de tribunas o jugar partidos sin público.

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