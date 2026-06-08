La U buscaría fichar al uruguayo Nicolás López para el segundo semestre: jugó con Eduardo Vargas en Nacional

Se acerca el mercado invernal de fichajes del fútbol chileno, por lo que los clubes ya comienzan a trabajar para sumar refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada 2026.

En el caso de Universidad de Chile, los azules buscarían un delantero, considerando la lesión de Octavio Rivero y la intermitencia de Juan Martín Lucero.

En las últimas horas, trascendió que los estudiantiles tendrían en carpeta a Nicolás López, de 32 años y quien actualmente milita en Nacional de Montevideo, donde fue compañero de Eduardo Vargas.

Según el medio local Vuelta Olímipica, "Nicolás López saldría al exterior, no jugará en ningún club uruguayo. El jugador tiene sondeos desde Brasil, Arabia, Mexico, Argentina y Chile".

"Eduardo Vargas lo habría recomendado en la U de Chile", añadió la publicación sobre el chance del atacante charrúa, quien también coincidió con "Turboman" en Tigres de México.

López, además, tiene pasos por el fútbol italiano en la Roma, Udinese y Hellas Verona, mientras que también defendió las camisetas del Granada, Inter de Porto Alegre, León y Nacional.

(Imagen: @CampeonatoAUF)

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