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Clemente Montes fue liberado de la Roja y quedó descartado para el partido ante Congo

Clemente Montes fue liberado de la Roja y quedó descartado para el partido ante Congo

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El delantero de Universidad Católica sufrió un problema de salud que le impidió entrenar con normalidad, informó la Selección chilena.

Clemente Montes fue liberado de la Roja y quedó descartado para el partido ante Congo
Lunes 8 de junio de 2026 15:42
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A un día de enfrentar a República Democrática del Congo en su segundo amistoso por a fecha FIFA de junio, la Selección chilena informó la baja de Clemente Montes.

De acuerdo al parte médico entregado por la Roja, el atacante de Universidad Católica fue liberado debido a un cuadro respiratorio que le impidió entrenar con normalidad.

"Para el adecuado cuidado de su salud el jugador no estará disponible para el partido frente a la República Democrática del Congo, el día de mañana martes 9 de junio", precisaron en el escrito.

Cabe señalar que debido a su gran temporada con la UC, Montes era uno de los futbolistas llamados a ser protagonistas de la presente fecha FIFA, pero al final no logró sumar minutos.

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