Chile y Congo disputarán su amistoso en Francia tras no ser autorizado en España

Este lunes se oficializó que el amistoso de la Selección chilena ante República Democrática del Congo por la fecha FIFA de junio, se trasladó desde España a Francia.

A través de sus redes sociales, la Roja confirmó el nuevo horario y la sede para el cotejo ante el combinado africano.

El partido se disputará este martes 9 de junio desde las 12:00 horas de Chile en el estadio De La Source, en la ciudad de Orleans, en Francia.

Además, en la publicación se detalló que el encuentro se jugará "a puertas cerradas por disposición de las autoridades competentes".

El motivo pasa por el temor por el brote de ébola que afecta al país africano, y por el cual las autoridades del municipio de La Línea en Cádiz, España, no autorizaron el compromiso.

Consignar que este será el segundo y último partido de la Roja en esta fecha FIFA de junio, tras la derrota sufrida el sábado ante Portugal en Oeiras, Lisboa.

(Imagen: @LaRoja)

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