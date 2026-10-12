U. de Chile enfrenta a Ñublense buscando acortar distancia con Colo Colo

La fecha 24 de la Liga de Primera seguirá desarrollándose este lunes en Rancagua (17 horas) con un encuentro donde habrá ambiciones de uno y otro lado.

Y es que tanto Universidad de Chile como Ñublense tienen urgencia por los puntos en vista de sus particulares metas.

Los azules, sin duda, tienen motivación extra. Y es que no sólo apuntan a consolidarse en el segundo puesto (42 puntos) y aprovechar que la UC no jugará esta fecha (su duelo ante Audax Italiano fue suspendido por el aluvión del viernes pasado en el sector de San Carlos de Apoquindo) para mantener su ilusión de clasificarse directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 como Chile 2. También, tras la goleada sufrida el domingo por Colo Colo ante Coquimbo (5-2), podrían hoy reducir su diferencia con los albos y soñar con una remontada por el título, con seis fechas por delante en la Liga de Primera.

En tanto que los chillanejos (32) están merodeando a zona de clasificación a copas internacionales.

Para este duelo, Universidad de Chile cuenta ya con todos sus seleccionados lo que implica, por ejemplo, el regreso de Marcelo Morales como lateral izquierdo y también el retorno de Charles Aránguiz en el mediocampo.

Ñublense, en tanto, no movería su formación titular para este cotejo que fue catalogada por el DT Juan José Ribera como “estimulante”.

“Para mi gusto, todos los partidos desde la motivación deben ser iguales. Pero fui futbolista. Y entiendo la dinámica de enfrentar a un equipo grande. Siempre genera un estímulo mayor, hay una motivación intrínseca de armar una buena semana para poder competir bien”, expresó el adiestrador chillanejo.

PURANOTICIA