Malas noticias para Universidad de Chile en este tramo final de la temporada 2026. Es que el cuadro azul perderá a una de sus figuras en este término de campaña.

Se trata de Eduardo Vargas, quien no pudo completar el partido frente a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua por molestias en la mano derecha.

Según dio a conocer este lunes radio ADN, el goleador de los azules sufrió una fractura metacarpiana, por lo que que tendrá que ser operado en las próximas horas.

De esta manera, "Turboman" se perdería al menos el duelo de este domingo frente a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa, donde el conjunto laico podría sellar el cupo del Chile 2 para la Copa Libertadores 2027.

De acuerdo a la emisora, en Universidad de Chile esperarían contar con el atacante para la revancha de semifinales de Copa Chile o la última fecha de la Liga de Primera, contra Unión La Calera.

PURANOTICIA