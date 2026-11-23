Si bien la gran figura de Colo-Colo en la goleada por 3-0 ante Universidad Católica fue Maximiliano Romero, autro de un triplete, Álvaro Madrid fue otro de los jugadores destacados al aportar con dos asistencias.

Tras la contundente victoria ante los "cruzados", el volante se refirió a su continuidad en el conjunto albo de cara a la siguiente campaña, considerando que se encuentra a préstamo en el elenco de Macul desde Everton de Viña del Mar.

"Hay un contrato. Tiene que terminar la Copa Chile y el Campeonato. No me desespero. Me ilusiona seguir, pero tranquilo porque falta que termine todavía", expresó el mediocampista.

"No sé nada. Yo siempre hablo con mi representante. Siempre tenemos buena comunicación cuando es algo real. No estoy preguntando tampoco", añadió.

Por último, Madrid sostuvo que "estoy tranquilo esperando terminar el año de buena manera".

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