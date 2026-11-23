Toda una polémica se ha generado después de que en los últimos días se diera a conocer el cambio de nombre del estadio Santa Laura a Estadio Universidad SEK, en medio de un conflicto institucional y marcario con la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española.

El propietario y presidente de la sociedad anónima que administra al elenco hispano, Jorge Segovia, salió al paso del tema en sus redes sociales y responsabilizó directamente a la corporación por el cambio de nombre del recinto.

"La corporación es la única culpable del cambio de nombre del Estadio. Ellos registraron sin previo aviso la marca 'Santa Laura' a su favor, y por tanto no podemos usarlo", sostuvo el timonel.

Además, cuestionó al timonel de la Corporación, Cristián Vizcaya Jaramillo, por su vínculo dirigencial con otra institución del país: "El presidente de la corporación, Sr. Cristián Vizcaya Jaramillo es a la vez propietario y presidente del Club Transandino de los Andes. Me parece de una incongruencia absoluta por parte de este individuo decir que es hincha de Unión Española y a la vez ser presidente de otro equipo".

Por último, Segovia advirtió eventuales presiones en medio de la crisis institucional: "Aquellos que piensen que con amenazas o actos de fuerza van a condicionar nuestras decisiones pueden perder toda esperanza. Cada acción indebida será denunciada y perseguida por la justicia".

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