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U. de Chile empata sin goles ante Nacional en su estreno en la Copa Libertadores Femenina

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Las azules igualaron frente al elenco uruguayo en su estreno por el Grupo D del torneo continental. Su próximo desafío será ante Libertad de Paraguay.

U. de Chile empata sin goles ante Nacional en su estreno en la Copa Libertadores Femenina
Viernes 16 de octubre de 2026 23:54
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Colo-Colo debutó en la Copa Libertadores 2026 Femenina con una derrota ante Corinthians y este viernes fue el turno de Universidad de Chile de hacer su estreno en el torneo continental.

Y la escuadra azul empató sin goles ante Nacional de Montevideo, por el Grupo D del torneo continental que se desarrolla en Ecuador..

Pese a que las estudiantiles fueron superiores por largos pasajes, y que realizaron un correcto partido en el estadio Banco Guayaquil, carecieron de profundidad y no lograron inquietar al elenco charrúa.

De hecho, la ocasión más clara llegó en los descuentos del primer tiempo, cuando Gabriela García entró sola por la banda izquierda y sacó un tiro cruzado, pero el balón se fue apenas desviado.

Al final, la U no pasó de la igualdad y quedaron junto a Deportivo Cali y Libertad emparejados en puntos, pues "cafetaleras" y "guaraníes" empataron a 1.

Universidad de Chile volverá a la acción en esta Copa Libertadores 2026 Femenina este lunes 19 de octubre, cuando enfrenten a Libertad a las 21:00 horas.

(Imagen: @udechilefem)

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