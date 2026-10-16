U. de Chile empata sin goles ante Nacional en su estreno en la Copa Libertadores Femenina

Colo-Colo debutó en la Copa Libertadores 2026 Femenina con una derrota ante Corinthians y este viernes fue el turno de Universidad de Chile de hacer su estreno en el torneo continental.

Y la escuadra azul empató sin goles ante Nacional de Montevideo, por el Grupo D del torneo continental que se desarrolla en Ecuador..

Pese a que las estudiantiles fueron superiores por largos pasajes, y que realizaron un correcto partido en el estadio Banco Guayaquil, carecieron de profundidad y no lograron inquietar al elenco charrúa.

De hecho, la ocasión más clara llegó en los descuentos del primer tiempo, cuando Gabriela García entró sola por la banda izquierda y sacó un tiro cruzado, pero el balón se fue apenas desviado.

Al final, la U no pasó de la igualdad y quedaron junto a Deportivo Cali y Libertad emparejados en puntos, pues "cafetaleras" y "guaraníes" empataron a 1.

Universidad de Chile volverá a la acción en esta Copa Libertadores 2026 Femenina este lunes 19 de octubre, cuando enfrenten a Libertad a las 21:00 horas.

(Imagen: @udechilefem)

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