Días atrás se encendió la alarma de nuevos "escritoriazos" en el fútbol chileno. Esta vez en contra de Cobresal y Deportes Limache, haciendo temblar la Liga de Primera a falta de dos fechas para su término.

No obstante, La Tercera reveló que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se reunió este viernes y optó por desestimar la solicitud presentada por Unión La Calera y Universidad de Concepción -elencos comprometidos con el descenso- para denunciar las presuntas irregularidades cometidas por mineros y cerveceros.

De todas maneras, la mesa presidida por Pablo Milad optó por esperar la investigación que lidera Miguel Ángel Valdés, oficial de cumplimiento del organismo de Quilín, y recién ahí podría tomar alguna acción ante el Tribunal de Disciplina.

Cabe recordar que la acusación en contra del elenco limachino se sustenta en el finiquito del volante César Pinares, quien al desvincularse del equipo en abril pasado habría recibido 150 millones de pesos, pese a que el finiquito debió ser de 100 millones.

El conjunto "legionario", en tanto, no habría informado al Sistema de Correlación de Transferencias (TMS, en inglés) sobre una compensación de 20 mil dólares por la salida del mediocampista Agustín Nadruz a Sarmiento de Junín.

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