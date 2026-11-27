Con una sólida presentación a lo largo de largo de todo el partido, Deportes Antofagasta derrotó por 2-0 a Deportes Copiapó en el estadio Calvo y Bascuñán, timbrando su clasificación a semifinales de la liguilla de la Liga de Ascenso con un marcador global de 3-1.

El empate a uno que firmaron ambos equipos el fin de semana en la Tercera Región dejó completamente abierta la llave, aunque con los pupilos de Luis Marcoleta confiados en hacer valer su localía.

Y así lo demostraron desde el primer minuto. Los pumas se hicieron rápidamente con el control del esférico y las acciones y abrieron la cuenta con un cabezazo letal de Matías Gallegos tras impactar un centro de Simón Ramírez (6').

El "León de Atacama" se vio superado por el juego de su adversario por casi toda la primera fracción. Así y todo, sobre el final se ilusionó con la igualdad tras un frentazo que dio en el palo y pareció que ingresó antes del manotazo del portero Fernando Hurtado, pero el VAR ratificó que la pelota no había entrado (45+4').

De todas maneras, la visita no se desanimó e inclinó la balanza a su favor en el comienzo del complemento, y obligó a un par de intervenciones al guardameta rival para evitar la paridad (51' y 63').

Sin embargo, en el minuto 70 el árbitro Cristián Droguett concedió un penal para el conjunto albiazul que Josepablo Monreal se encargó de cambiar por gol para bajarle la persiana al encuentro y darle al dueño de casa su boleto a la próxima instancia.

Consignar que el forastero terminó el compromiso con diez futbolistas por la expulsión de su capitán, Fabián Torres (90+6').

En la ronda de los cuatro mejores, Deportes Antofagasta enfrentará al vencedor de la llave entre Magallanes y San Marcos, que este sábado definen la revancha en San Bernardo. En la ida, los nortinos ganaron por 2-0.

PURANOTICIA