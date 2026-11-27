Tras clasificar como líder del grupo J, la Selección chilena se medirá ante el combinado africano por el paso a los octavos de final del torneo en Qatar.
Pasaron siete años para que la Selección chilena volviera a superar la fase grupal de un Mundial Sub-17. Este viernes lo consiguió tras derrotar por 1-0 a Montenegro y como líder del grupo J de la cita planetaria que se desarrolla en Qatar.
Tras el avance a los dieciseisavos de final, la Roja estaba a la espera de que culminaran todos los grupos para conocer a su rival en esa etapa. Y ya está definido.
Como el elenco que dirige Ariel Leporatti terminó siendo el 11° mejor primero, según las bases, le tocaba con el décimo mejor segundo, que fue Marruecos.
El combiando africano terminó como escolta de España en el Grupo H, con 4 puntos, luego de ganar un partido, empatar otro y perder el restante.
El cotejo ante los marroquíes se jugará el lunes 30 de noviembre a las 12:30 horas, y en caso de avanzar a octavos de final, la Roja tendría que enfrentar al ganador de la llave entre Brasil y Mozambique.
(Imagen: @LaRoja)
PURANOTICIA