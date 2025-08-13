U. de Chile dio el primer golpe en la llave ante Independiente por la Copa Sudamericana

Con una sólida actuación de todos sus elementos de principio a fin, Universidad de Chile se hizo respetar en el estadio Nacional y venció por la cuenta mínima a Independiente de Avellaneda, encendiendo la ilusión de una posible clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana.

En el combinado argentino dijeron presentes los seleccionados criollos Felipe Loyola y Luciano Cabral y mientras el primero se mantuvo en la cancha hasta el pitazo final, el ex hombre de Coquimbo Unido fue sustituido por su compatriota Pablo Galdames en el 67'.

El cuadro laico, que en la fase de playoffs dieron cuenta de Guaraní por un marcador global de 6-2, venían de conseguir una contundente goleada por 4-1 sobre Unión Española en la Liga de Primera, resultado que le permitió sumar confianza y, de paso, trepar en la tabla.

Muy distinto era el panorama del rival. Si bien el Rojo había terminado la fase regular en la cima del grupo A, en este segundo semestre el panorama ha sido muy distinto sufriendo una eliminación en Copa Argentina mientras que en el torneo trasandino registra dos empates y dos derrotas.

Los protagonistas no se regalaron nada en los primeros pasajes del duelo, animando un duelo intenso a pesar de las pocas ocasiones de gol que se generaron. De hecho, la aproximación más clara del dueño de casa llegó recién en los 25' con un cabezazo de Fabián Hormazábal y un minuto más tarde, la visita respondió y exigió una buena atajada de Gabriel Castellón.

Poco a poco los locales fueron haciéndose con el control del partido y a los 33' Lucas Assadi adelantó a su equipo. El joven "10" del elenco estudiantil recibió un pase de Hormazábal luego de una gran jugada individua y con un tiro cruzado desde el borde del área puso en ventaja a la U.

En el complemento, el compromiso dio un giro de 180 grados. El denominado "Rey de Copas" se hizo con el control del balón y encerró en campo propio a los universitarios, que de todas maneras no lograron inquietar en demasía al guardameta Castellón, que casi no tuvo que ocupar las manos.

El duelo de volvió a inclinar a favor de los azules en el 73', momento en que Matías Abaldo recibió su segunda tarjeta amarilla y se marchó a camarines. A partir de ese momento fue evidente la superioridad del elenco nacional, que tuvo algunos acercamientos interesantes que no pudo capitalizar.

De esta manera, el "Romántico Viajero" tomó una ventaja escasa y dejó abierta la llave pensando en la revancha, pactada para el próximo miércoles a las 20:30 horas en el estadio Libertadores de América.

Antes de dicho compromiso, Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano por la vigésima fecha de las Liga de Primera. Independiente de Avellaneda, en tanto, se verá las caras con Vélez Sarsfield desde las 19:30 del sábado.

