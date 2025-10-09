U. de Chile dice adiós a la Copa Libertadores Femenina tras caer ante Deportivo Cali

Universidad de Chile no pudo contrarrestar la contundencia de Deportivo Cali, perdiendo 2 a 0 y quedando eliminada de la Copa Libertadores Femenina.

Las estudiantiles llegaron a este último duelo de la fase de grupos sin margen de error y obligadas a ganar para avanzar a los octavos de final del certamen continental.

Y aunque las azules tuvieron durante mayor tiempo la pelota en su poder, la tempranera anotación de Melanin Aponzá (7') le permitió al cuadro "cafetalero" manejar con mayor tranquilidad el pleito.

Así y todo, las universitarias se las arreglaron para llegar con peligro al arco albiverde, pero tanto Valentina Díaz (27') como Rebeca Fernández (54') estrellaron sus remates en el travesaño.

Cuando el partido transitaba en la hora de juego, Kelly Ibargüen aumentó las cifras para el conjunto caleño y sentenció la suerte del "Romántico Viajero", que terminó con diez futbolistas por la expulsión de Franchesca Caniguán (87').

De esta manera, Universidad de Chile se despidió del torneo sumando apenas dos puntos de nueve posibles y dejó como uno representante nacional a su archirrival Colo-Colo, que más tarde intentará meterse en los cuartos de final.

(Imagen: @LibertadoresFEM)

