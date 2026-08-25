U. de Chile denuncia a Javier Correa por realizar gesto obsceno tras la victoria de Colo-Colo en el Superclásico

Continúan las repercusiones por el obsceno gesto que realizó Javier Correa, autor del gol del triunfo en la victoria de Colo-Colo ante Universidad de Chile en el Superclásico disputado el domingo en el Estadio Nacional.

Es que si bien el árbitro Juan Lara no consignó en su informe la acción del delantero del "Cacique", el cuadro azul tomó una drástica decisión.

Según dio a conocer radio Cooperativa, el conjunto estudiantil presentó una denuncia ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

De acuerdo al Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP, la sanción por "insultar o provocar a un rival, a los integrantes de los cuerpos técnicos y al público en general, dentro del recinto donde se efectúe el partido, de uno a tres juegos".

Además, en el pasado hubo castigos por situaciones similares, como cuando Nicolás Castillo recibió en 2024 tres fechas por un gesto en el Clásico Universitario cuando defendía a la UC, o cuando el año pasado a Lucas Cepeda le dieron dos partidos de sanción jugando por Colo-Colo tras un gesto con la barra de la U.

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